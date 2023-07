Un gendarme et quatre civils tués dans une attaque au Niger, près du Burkina Faso

https://fr.sputniknews.africa/20230716/un-gendarme-et-quatre-civils-tues-dans-une-attaque-au-niger-pres-du-burkina-faso-1060559772.html

Une attaque a été perpétrée sur l'axe routier reliant Torodi à Makalondi, dans la région de Tillabéri (sud-ouest), près du Burkina Faso. Deux terroristes ont... 16.07.2023, Sputnik Afrique

Un gendarme et quatre civils ont été tués vendredi au Niger dans une "attaque terroriste complexe" sur l'axe routier reliant Torodi à Makalondi, dans la région de Tillabéri (sud-ouest), près du Burkina Faso, a annoncé samedi l'armée nigérienne.Selon le bilan de l'état-major, cinq personnes "sont décédés" dont un gendarme et quatre civils. Dix-neuf personnes ont été blessées dont sept gendarmes, cinq militaires et sept civils évacués à Niamey, poursuit le texte.En outre, les militaires nigériens ont récupéré cinq motos, deux fusils AK47 et un poste radio portatif appartenant aux assaillants.Torodi et Makalondi sont deux communes situées respectivement à 55 et 96 km de la capitale Niamey, dans le sud-ouest du pays.Le poste de police de Makalondi, dernière ville nigérienne avant la frontière du Burkina, a été plusieurs fois visé par des terroristes: en mars dernier des "hommes lourdement armés" l'avaient notamment incendié, blessant un civil.

