Le FSB a annoncé ce samedi avoir déjoué un attentat contre Margarita Simonian, la rédactrice en chef de Rossiya Segodnya, dont Sputnik fait partie. Le crime... 15.07.2023, Sputnik Afrique

Les services secrets ukrainiens ont tenté d'assassiner Margarita Simonian, la rédactrice en chef de Rossiya Segodnya, dont Sputnik fait partie, ainsi que la journaliste et personnalité médiatique, ex-candidate à la présidence russe, Ksenia Sobtchak. C'est ce qu'a déclaré ce samedi le Service fédéral de sécurité (FSB) russe.Des néonazis du groupe Paragraphe 88 ont été interpellés dans les régions de Moscou et de Riazan, a précisé le FSB. L'opération a été effectuée de concert avec le ministère de l'Intérieur et le Comité d'enquête. Des matraques, des armes blanches, un fusil d'assaut Kalachnikov, des munitions, des menottes, des poings américains et des ordinateurs contenant des plans d'assassinat ont été saisis au domicile des suspects.Réaction de Mme Simonian"Continuons notre travail, camarades!", a déclaré Mme Simonian en commentant sur les réseaux sociaux les informations sur la tentative d'assassinat à son encontre.Selon les services compétents, pour chacun des deux assassinats, les auteurs présumés devaient recevoir l'équivalent de 16.600 dollars américains. Une enquête est en cours, le Comité d'enquête envisage d'intenter une affaire pénale "au teint terroriste".Un jeune homme confesseSur une vidéo partagée par la chaîne de télévision RT, un jeune homme présenté comme l'un des suspects affirme avoir créé le groupe néonazi Paragraphe 88. Il dit en outre y avoir engagé des amis mineurs pour attaquer des personnes à l'apparence non-slave. Il aurait été par la suite contacté par les services secrets ukrainiens qui lui auraient proposé d'assassiner Margarita Simonian et Ksenia Sobtchak.

