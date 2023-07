Trois projectiles de lance-roquettes multiples HIMARS ont été interceptés au cours de ces dernières 24 heures par la défense antiaérienne russe, a indiqué le ministère russe de la Défense dans son bilan quotidien publié ce samedi. Plusieurs dépôts de munitions et dix drones ukrainiens ont également été détruits.Les forces armées de Kiev ont poursuivi leurs tentatives de contre-attaques sur les axes de Donetsk, de Donetsk-Sud et de Krasny Liman.Pertes de Kiev sur les différents axes:

Obus de HIMARS, drones, obusiers… Voici ce que Kiev a perdu en 24h sur le front

