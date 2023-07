Les forces russes constatent la disparition du matériel occidental sur le front de Donetsk

"On sent que l’adversaire s’essouffle. En analysant le dernier mois des combats, nous voyons bien que pendant les premiers sept ou dix jours, il a utilisé des engins étrangers pour se déplacer. Sa tactique était la suivante: se rapprocher à bord d’un blindé, en descendre et tenter une percée. Après avoir essuyé de fortes pertes, il a changé de tactique optant pour celle des ‘petites piqûres’. Nous n’observons plus de concentrations de matériel", a expliqué à Sputnik un chef de bataillon opérant sur cette zone.