Dans l'air du temps: la Russie mise sur les technologies quantiques

Dans l'air du temps: la Russie mise sur les technologies quantiques

La transition de l’économie russe vers un nouveau modèle de gestion basé sur le big data est une tâche fondamentale, a déclaré le Président russe lors du Forum des technologies du futur qui vient d'achever ses travaux dans la capitale russe.Il a également proposé de préparer un nouveau projet national allant jusqu’à 2030 sur la formation de "l'économie des données". "Il est évident que toute dépendance dans ce domaine signifie une menace sérieuse pour la sécurité nationale", a indiqué Vladimir Poutine.Technologies quantiquesLors du forum, les sociétés d'État russes ont présenté leurs produits dans le domaine des technologies quantiques. Rosatom, entreprise publique spécialisée dans l'énergie nucléaire, a présenté un ordinateur quantique ionique de 16 qubits, qui exécute un algorithme de calcul de molécules à l'aide d'une plateforme cloud.Les Chemins de fer russes ont dévoilé leur plan de construction d'un réseau dorsal quantique dans le cadre de la feuille de route des communications quantiques d'ici 2030. Le réseau devrait englober 34 régions russes. La Russie figure déjà parmi les leaders mondiaux en termes de longueur du réseau dorsal de communication quantique.La création d'un cluster quantique basé sur l'infrastructure du centre d'innovation de Skolkovo d'ici fin 2024 a également été annoncée lors du forum à Moscou. La création du cluster est devenue une disposition clé de l'accord de coopération signé entre Rosatom et le Centre quantique russe. Un autre accord signé par le Centre quantique russe et VKontakte accélérera le développement de l'informatique quantique dans le cloud.Un domaine prometteurLa Conférence scientifique internationale ICQT 2023, qui a ouvert le forum, a réuni des scientifiques de Russie, d'Inde, du Brésil, de Chine, de France, de Suède, de Biélorussie, d'Allemagne et d'Australie. Les participants ont discuté de la mise en œuvre de projets communs dans le domaine des hautes technologies. En particulier, ils ont présenté une expérience russo-chinoise d'essai de communications spatiales quantiques.Selon des observateurs internationaux, l'utilisation pratique généralisée de l'informatique quantique pourrait commencer dès 2025. Selon certaines estimations, le marché mondial des communications quantiques s'élèvera à 20 milliards de dollars d'ici à 2035.Plus de 1.400 personnes ont visité le forum, dont 750 spécialistes de plus de 80 établissements d'enseignement et de recherche russes et étrangers et 250 journalistes.Le Forum des technologies du futur s'est tenu sous les auspices de la Décennie de la science et de la technologie, annoncée par le président Poutine en 2022. Le groupe Rossiya Segodnya est un partenaire médiatique officiel de l'événement.

