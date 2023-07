https://fr.sputniknews.africa/20230714/en-afrique-du-sud-des-soldats-deployes-pour-faire-face-aux-incendies-de-camions-1060535667.html

En Afrique du Sud, des soldats déployés pour faire face aux incendies de camions

Pour contrer les attaques persistantes contre les camions de marchandises en Afrique du Sud, l'armée a été déployée dans quatre provinces. 14.07.2023, Sputnik Afrique

Des soldats ont été déployés dans quatre province sud-africaines pour faire face aux incendies criminels ciblant les camions de fret depuis plusieurs jours, a annoncé vendredi la Force de défense nationale sud-africaine (SANDF). Cette décision a été prise pour soutenir le Service de police sud-africain (SAPS) dans ses efforts pour contrer ces attaques persistantes, déclaré la SANDF, notant que les membres de l’armée ont été déployés dans les provinces de Limpopo, Mpumalanga, KwaZulu-Natal et l'État libre. Selon les autorités sud-africaines, au moins vingt et un camions de transport de marchandises ont été incendiés depuis dimanche dernier par des hommes non identifiés. Sabotage de l'économieLe ministre de la Police, Bheki Cele, a affirmé que les investigations ont montré que ces attaques sont "des opérations organisées, coordonnées et sophistiquées" menées par des individus qui cherchent à saper et à saboter l'État. Il a ajouté que la police, soutenue par d'autres agences de sécurité, déploie ses efforts pour retrouver les assaillants qui "veulent détruire les atouts économiques du pays". Dans ce contexte, des fédérations de camionneurs sud-africaines ont averti que l’économie du pays perd des millions de dollars à cause de ces attaques incessantes. "L'industrie du camionnage traverse une situation très difficile. La situation est très inquiétante", a averti la présidente de l'Association des camionneurs d'Afrique du Sud, Mary Phadi. Pour sa part, le PDG de la "Road Freight Association", Gavin Kelly, a souligné que "ces attaques entraineront des pertes d'emploi à mesure que les entreprises et les chaines d’approvisionnement se rétrécissent et que le commerce devient compromis".

