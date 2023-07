https://fr.sputniknews.africa/20230712/trois-bateaux-de-migrants-toujours-introuvables-au-large-des-canaries-1060486681.html

Trois bateaux de migrants toujours introuvables au large des Canaries

Les sauveteurs ne sont toujours pas parvenus à localiser trois bateaux partis du Sénégal et transportant plus de 300 migrants au large des Canaries. Lundi, une... 12.07.2023, Sputnik Afrique

Trois bateaux de migrants, déclarés disparus par une ONG au large des Canaries, sont toujours introuvables, les sauveteurs espagnols n'ayant pas localisé mardi d'autres embarcations dans la zone. Le service espagnol de sauvetage en mer, qui avait porté assistance lundi des migrants à la dérive au large des Canaries, a sollicité l'aide des bateaux naviguant dans la zone et a envoyé l'un de ses avions survoler cette partie de l'océan Atlantique, a indiqué à l'AFP une porte-parole. Mais l'avion n'a rien trouvé.Une autre embarcation secourueLundi, les sauveteurs espagnols avaient secouru dans la même zone une embarcation transportant 78 migrants -- et non 86 comme ils ont indiqué initialement -- qui ont été pris en charge par la Croix-Rouge sur l'île de Grande Canarie. Mais selon l'ONG Caminando Fronteras, qui tient ses informations des appels de migrants ou de leurs proches, trois autres embarcations, parties du Sénégal, et transportant au total plus de 300 migrants sont toujours portées disparues. L'une d'elles est partie le 27 juin de Kafountine, une petite ville côtière du sud du Sénégal, située à environ 1.700 kilomètres des côtes des Canaries, avec environ 200 personnes à bord. Les sauveteurs espagnols avaient indiqué initialement que l'embarcation secourue lundi semblait transporter ce nombre de personnes et donc correspondre à cette embarcation avant de reconnaître leur erreur. L'embarcation secourue lundi ne fait pas partie des trois bateaux partis du Sénégal toujours recherchés, a affirmé pour sa part mardi à l'AFP un porte-parole de Caminando Fronteras. Lundi, le maire de Kafountine avait confirmé à l'AFP le départ de migrants, dont il n'avait aucune nouvelle. Il avait affirmé qu'il y avait parmi eux des Sénégalais mais aussi "des Gambiens, des Guinéens, des Sierra-Léonais...".

avec AFP

