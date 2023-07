Kiev est privé de plus de 500 soldats, de trois Storm Shadow et d’un stock de munitions en 24h

https://fr.sputniknews.africa/20230711/kiev-est-prive-de-plus-de-500-soldats-de-trois-storm-shadow-et-dun-stock-de-munitions-en-24h-1060473476.html

Plus de 500 soldats, trois roquettes Storm Shadow, deux avions Su-25 et deux points de commandement de l’armée de Kiev ont été éliminés par les troupes russes... 11.07.2023, Sputnik Afrique

Trois missiles de croisière longue portée Storm Shadow et deux avions Su-25 ont été abattus par la défense antiaérienne russe durant ces dernières 24 heures, a annoncé le ministère russe de la Défense ce 11 juillet dans son bilan quotidien.Kiev a continué d’entreprendre des tentatives de contre-attaque sur plusieurs axes. Au total, 13 ont été déjouées.Pertes humainesSelon la source, l’armée russe a réussi à neutraliser environ 515 militaires, dont jusqu’à 250 sur l’axe de Donetsk.Par ailleurs, les forces de Kiev ont perdu jusqu’à 20 soldats sur l’axe de Koupiansk, et jusqu’à 90 autres dans les zones du sud de Donetsk et de Zaporojié. Enfin, jusqu’à 105 hommes ont été éliminés sur l’axe de Krasny Liman et plus de 50 sur celui de Kherson.Les troupes russes ont aussi mis en échec un groupe de sabotage et de reconnaissance.Deux points de commandement ennemi ont été bombardés dans la région de Zaporojié.Armements anéantisEn outre, la DCA russe a également abattu dix drones et un projectile de lance-roquettes multiple HIMARS.Parmi les pièces d'artillerie mises hors service figurent quatre obusiers D-20, un D-30, un Gvozdika, un Akatsiya et trois Msta-B. De plus, les forces de Moscou ont détruit sept chars, un obusier FH-70 de production britannique, un canon automoteur Krab de fabrication polonaise, un système d’artillerie M777 américain et deux radars de contre-batterie AN/TPQ-50 américains.Elles ont aussi réussi à raser un entrepôt de munitions.Au total, en 24 heures, les frappes russes ont visé 75 postes d’artillerie ainsi que du personnel et du matériel militaire dans 94 zones.Depuis le début de l’opération militaire spéciale en Ukraine, l’armée russe a abattu 455 avions, 241 hélicoptères et 4.966 drones. Elle a détruit 426 systèmes de défense sol-air, 10.649 chars et autres blindés, 1.137 lance-roquettes multiples, 5.413 pièces d’artillerie de terrain et de mortiers, et 11.592 autres équipements militaires.

