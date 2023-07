https://fr.sputniknews.africa/20230711/des-inconnus-menent-une-serie-dattaques-contre-des-camions-en-afrique-du-sud-1060460707.html

Des inconnus mènent une série d'attaques contre des camions en Afrique du Sud

Des inconnus mènent une série d'attaques contre des camions en Afrique du Sud

Selon le Président sud-africain, "les incendies de poids lourds sur l'artère principale du pays" étaient un acte de "sabotage économique". 11.07.2023, Sputnik Afrique

2023-07-11T09:04+0200

2023-07-11T09:04+0200

2023-07-11T09:04+0200

afrique du sud

afrique subsaharienne

camion

attaque

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/07/0b/1060460493_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_3a059e428db90828072c38c58c1a98bb.jpg

Le portail d'information sud-africain News24 a rapporté le 10 juillet, en citant la police, que la nuit dernière, cinq poids lourds avaient été incendiés à l'entrée d'un tunnel près de la ville de Waterval Boven, dans la province de Mpumalanga.Selon le portail, deux inconnus armés en voiture se seraient approchés des camions, auraient exigé des chauffeurs qu'ils leur remettent leur permis et qu'ils quittent leurs cabines, avant d'y mettre le feu et de s'enfuir en courant. Aucun des chauffeurs n'aurait été blessé. Les autorités policières indiquent qu'une enquête a été ouverte.Samedi soir, des assaillants armés ont mis le feu à six camions au col de Van Reenen, dans la province du KwaZulu-Natal, sur la principale artère routière d'Afrique du Sud, l'autoroute n 3, qui relie la capitale économique Johannesburg et le port principal de Durban.Le Président sud-africain Cyril Ramaphosa a considéré lundi que "les incendies de poids lourds sur l'artère principale du pays" étaient un acte de "sabotage économique".Gavin Kelly, directeur général de l'Association du fret routier, a déclaré que le moment pour ces incendies avait été délibérément choisi pour provoquer "le chaos et le désordre". Les camions livrent environ 80% des marchandises en Afrique du Sud. En outre, plusieurs pays voisins utilisent ce moyen de transport pour exporter et importer via les ports sud-africains.Comme le note News24, l'incident s'est produit à la veille de l'anniversaire des émeutes de juillet 2021 qui ont éclaté dans plusieurs régions d'Afrique du Sud et qui ont fait plus de 350 morts.

afrique du sud

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Algérie Presse Service (APS)

Algérie Presse Service (APS)

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Algérie Presse Service (APS)

afrique du sud, afrique subsaharienne, camion, attaque