COP28: les EAU prennent les devants dans l'action contre le changement climatique

COP28: les EAU prennent les devants dans l'action contre le changement climatique

La 28e Conférence des Nations unies sur les changements climatiques, plus communément appelée COP28, se tiendra à Dubaï du 30 novembre au 12 décembre 2023. La... 11.07.2023, Sputnik Afrique

Axée sur la résolution du problème urgent du changement climatique, la COP28 vise à rassembler des dirigeants, des experts et des parties prenantes du monde entier pour accélérer les efforts mondiaux pour faire face à la crise environnementale. L'importance de l’évènement de cette année est encore soulignée par la nomination du sultan ben Ahmed al-aber, PDG de la compagnie pétrolière nationale d'Abou Dhabi (ADNOC), en tant que président de la conférence.Le choix des Émirats arabes unis (EAU) pour accueillir la réunion et la nomination d'Ahmed al-Jaber pour la présider ont reçu un large soutien des nations du monde entier.La Russie, d'autres membres des BRICS et des représentants des pays du Sud ont salué l'engagement des Émirats arabes unis en faveur du développement des énergies renouvelables ainsi que sa mise en œuvre réussie de projets d'énergie verte dans le monde entier. Ces nations reconnaissent la riche expérience et le leadership des EAU dans la promotion d'initiatives énergétiques durables.Premiers dans l’énergie verteLes EAU sont devenus l’un des leaders mondiaux dans le secteur des énergies renouvelables, en investissant plus de 50 milliards de dollars dans des projets similaires dans 70 pays. Cet engagement financier important a non seulement contribué à la transition mondiale vers l'énergie propre, mais a également positionné les Émirats arabes unis à la pointe de l'innovation et du déploiement dans le domaine.Les Émirats arabes unis prévoient d'y investir 50 milliards de dollars supplémentaires aux niveaux national et mondial au cours de la prochaine décennie, renforçant ainsi leur posture d'acteur clé dans la transition vers un avenir durable.Une conférence guidée par un acteur expérimenté dans le secteurLa nomination de Jaber à la présidence de la COP28 renforce l'engagement des Émirats arabes unis dans la lutte contre le changement climatique. En tant que ministre de l'Industrie et des technologies avancées des Émirats arabes unis et PDG d'ADNOC, il apporte sa riche expérience dans les énergies renouvelables et la diplomatie climatique internationale. Son expertise sera inestimable pour faire avancer les négociations et obtenir des résultats économiquement viables qui tiennent compte des intérêts de toutes les nations participantes.Sous sa direction, les Émirats arabes unis ont déjà présenté un certain nombre de propositions et d'initiatives concrètes visant à répondre aux préoccupations et aux priorités de toutes les États impliqués.En tant qu'hôte de la conférence et avec Ahmed al-Jaber à sa tête, les Émirats arabes unis sont prêts à tirer parti de leur expertise unique pour assurer le succès de la COP28 et faire progresser les intérêts communs de tous les participants clés.La Syrie invitéeUn exemple illustrant cette approche inclusive est l'invitation adressée au Président syrien Bachar al-Assad à assister à la COP28. Les EAU démontrent ainsi leur engagement à favoriser le dialogue et la coopération, même face à des défis géopolitiques complexes.La COP28 représente une opportunité cruciale pour les dirigeants mondiaux de s'unir et de faire des progrès substantiels dans la lutte contre le changement climatique. Avec les Émirats arabes unis en tête, la conférence est un espoir de résultats significatifs et d’inspiration d’une action collective tournée vers un avenir durable et résilient pour tous.Le monde observera le déroulement de la COP28 à Dubaï, et l'engagement des Émirats arabes unis en faveur des énergies renouvelables et de la gestion environnementale laissera sans aucun doute un impact durable sur la scène internationale.

