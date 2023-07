https://fr.sputniknews.africa/20230710/poutine-rencontre-le-chef-de-wagner-cinq-jours-apres-sa-mutinerie-avortee-1060448042.html

Poutine a rencontré le chef de Wagner cinq jours après sa mutinerie avortée

Poutine a rencontré le chef de Wagner cinq jours après sa mutinerie avortée

Le Président russe a rencontré au Kremlin le chef du groupe paramilitaire privé Wagner, 5 jours après sa mutinerie avortée, selon le porte-parole du Kremlin... 10.07.2023, Sputnik Afrique

Vladimir Poutine s'est entretenu le 29 juin avec Evgueni Prigojine, chef de Wagner, cinq jours après sa mutinerie avortée. Les commandants des unités impliquées ont également assisté à la réunion au Kremlin, a fait savoir ce 10 juillet Dmitri Peskov, porte-parole du Président russe.Au cours de cette réunion qui a duré trois heures, Poutine a écouté la version des événements donnée par les membres de Wagner.Ces derniers ont d’ailleurs souligné qu'ils étaient de "fervents partisans et soldats du chef de l'État", selon le porte-parole. Le Président leur a ensuite proposé des options en matière d'emploi.La mutinerie avortéeDans la nuit du 23 au 24 juin, des unités du groupe paramilitaire Wagner se sont emparées du quartier général du district militaire russe du Sud, dans la grande ville de Rostov-sur-le-Don. Evgueni Prigojine a accusé la direction militaire russe d’avoir frappé les bases de ses troupes, ce que la Défense russe a démenti. Par la suite, il a conduit ses combattants en direction de Moscou en appelant à renverser le commandement militaire.La mutinerie a pris fin à l'issue de négociations entamées par le Président biélorusse, Alexandre Loukachenko, avec Evgueni Prigojine. Les membres de Wagner ont fait demi-tour et sont revenus dans leurs cantonnements. Selon cet accord, leur s'est doit se rendre en Biélorussie.Une partie des combattants de Wagner, non impliqués dans le conflit, se sont vu proposer des contrats avec le ministère de la Défense. Les autres ne seront pas poursuivis. L'affaire pénale ouverte pour mutinerie a été classée.

