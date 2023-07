https://fr.sputniknews.africa/20230710/la-russie-ouvrira-une-chambre-de-commerce-dans-ce-pays-africain-1060459291.html

La Russie ouvrira une chambre de commerce dans ce pays africain

La Russie ouvrira une chambre de commerce dans ce pays africain

Une chambre de commerce russo-nigériane devrait être ouverte dans la capitale nigériane en fin de l’année, a annoncé le gouvernement russe. Un arrêté approprié... 10.07.2023, Sputnik Afrique

Le Premier ministre russe a ordonné d’ouvrir une chambre de commerce au Nigeria au cours de l’année 2023, indique un arrêté gouvernemental russe."[Il est décidé d’, ndlr] Établir une chambre commerciale de la Fédération de Russie en République fédérale du Nigeria en 2023 à Abuja", précise le document, publié le 10 juillet sur le portail d’informations législatives.Le ministère russe de l’Industrie et du commerce est en charge d’établir la structure et l’organigramme de la future mission commerciale.Plus tôt en juillet, le représentant commercial de la Fédération de Russie en Éthiopie, Iaroslav Tarasiouk, a annoncé l’intention d’ouvrir une mission commerciale au Nigeria avant la fin de l’année.Depuis le début de cette année, des chambres de commerce russes ont été déjà ouvertes en Éthiopie, aux Philippines, au Mexique et au Myanmar. Les travaux de celle située en Éthiopie ont repris le mois dernier, a précisé M.Tarasiouk.Les trois autres sont déjà opérationnelles.

