https://fr.sputniknews.africa/20230710/des-hommes-armes-tuent-24-villageois-dans-une-attaque-dans-le-centre-nord-du-nigeria-1060446233.html

Des hommes armés tuent 24 villageois dans une attaque dans le centre-nord du Nigeria

Des hommes armés tuent 24 villageois dans une attaque dans le centre-nord du Nigeria

La police a attribué l'attaque à un "gang de miliciens", une référence courante faite aux groupes armés dans les régions du nord-ouest et du centre du Nigeria. 10.07.2023, Sputnik Afrique

2023-07-10T10:48+0200

2023-07-10T10:48+0200

2023-07-10T10:48+0200

nigeria

attaque

afrique subsaharienne

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104337/66/1043376653_0:154:3092:1893_1920x0_80_0_0_c4fb06c700d72921695ccf02e312c92b.jpg

Les hommes armés sont arrivés samedi dans le village d'Akpuuna, dans le district d'Ukum de l'État de Benue, et ont abattu les villageois avant de s'enfuir de la région, selon Tersoo Kula, porte-parole du gouverneur de l'État de Benue.Catherine Anene, porte-parole de la police de Benue, a déclaré que huit corps avaient été retrouvés sur les lieux.Des responsables locaux, dont le législateur Ezra Nyiyongo, ont indiqué qu'il y avait au moins 24 morts et plusieurs autres blessés."Les mots me manquent pour exprimer mon choc et ma sympathie aux familles des disparus", a dit M. Nyiyongo.Le gouverneur de l'État de Benue, Hyacinth Iormem Alia, a ordonné aux agents de sécurité de traquer les suspects, a fait savoir son porte-parole."Le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour mettre en place des mesures visant à enrayer ces phénomènes et à empêcher qu'ils ne se reproduisent", a affirmé M. Kula.

nigeria

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Algérie Presse Service (APS)

Algérie Presse Service (APS)

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Algérie Presse Service (APS)

nigeria, attaque, afrique subsaharienne