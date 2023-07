https://fr.sputniknews.africa/20230710/attaques-de-requins-new-york-va-deployer-des-drones-de-surveillance-1060443936.html

Attaques de requins: New York va déployer des drones de surveillance

Des drones seront déployés dans les régions côtières de Long Island et de New York à la suite de récentes attaques de requins, a annoncé la gouverneure de... 10.07.2023, Sputnik Afrique

"Ces nouveaux drones augmenteront la capacité de surveillance des requins des gouvernements locaux de Long Island et de New York, garantissant que les plages locales sont sûres pour tous les baigneurs", a indiqué Hochul.Des drones seront fournis à toutes les municipalités du sud de l'État et le bureau des parcs fournira un financement pour couvrir les coûts de formation du personnel local afin de faire fonctionner ces engins.Deux nageurs ont été attaqués par des requins au large de Long Island le 4 juillet, le lendemain du jour où deux autres nageurs ont signalé le même incident.Un drone déployé sur une plage de la région avait découvert environ 50 requins près d'un parc mardi, ce qui a retardé l'ouverture de la plage.Selon Basil Seggos, commissaire du département de la conservation de l'environnement (DEC) de l'État, les côtes de New York connaissent une migration annuelle des requins vers les eaux côtières de l'État."Bien que les interactions homme-requin soient rares, DEC encourage le public à suivre les consignes de sécurité pour aider à minimiser le risque d'interactions avec les requins cet été", a souligné Seggos.

