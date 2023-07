https://fr.sputniknews.africa/20230709/voici-combien-lafrique-a-gagne-en-combattant-levasion-fiscale-1060433268.html

Voici combien l’Afrique a gagné en combattant l’évasion fiscale

Voici combien l’Afrique a gagné en combattant l’évasion fiscale

En 14 ans, une quarantaine de pays africains a réalisé 1,69 milliard d’euros de recettes supplémentaires grâce à la mise en œuvre de mécanismes d’échanges... 09.07.2023, Sputnik Afrique

Les pays africains ont fait des avancées considérables en matière de lutte contre l’évasion fiscale, constate le rapport Transparence fiscale en Afrique 2023, qui couvre 38 pays africains, dont l’Afrique du Sud, l’Algérie, la RDC, l’Égypte, le Kenya, le Maroc et le Niger.Depuis 2009, ces pays africains ont perçu au moins 1,69 milliard d’euros de recettes supplémentaires en impôts, intérêts et pénalités. Tout cela grâce à des programmes de divulgation volontaire lancés avant les premiers échanges automatiques, l'échange de renseignements et les enquêtes transfrontalières, selon la publication.De plus, les pays africains ont collectivement déclaré avoir perçu plus de 310 millions d’euros en conséquence directe de l'échange de renseignements sur demande depuis 2014.Contrôle fiscal renforcéEn 2022, 1.170 fonctionnaires de 37 pays africains ont été formés sur l’utilisation des instruments de l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers."Un risque fiscal quelque part, c'est un risque fiscal en tout lieu. Les administrations fiscales sont appelées à servir un objectif transformateur et supérieur dans l'intérêt de la société. La collaboration est essentielle si nous voulons servir notre ambition commune de mobilisation efficace des ressources", a résumé Edward Kieswetter, commissaire du service fiscal sud-africain SARS, lors de la présentation du rapport.La publication est coproduite par le Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales, l’Union africaine et le Forum de l’administration fiscale africaine, avec le soutien de la Banque africaine de développement. Elle a été présentée au Cap, en Afrique du Sud, lors d’une réunion de l'Initiative Afrique, qui s’est tenue les 6 et 7 juillet.

