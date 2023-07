https://fr.sputniknews.africa/20230709/larmee-russe-met-en-echec-un-plan-ennemi-sur-laxe-de-donetsk---video-1060433963.html

L’armée russe met en échec un plan ennemi sur l’axe de Donetsk - vidéo

L’armée russe met en échec un plan ennemi sur l’axe de Donetsk - vidéo

Un groupe important de soldats ukrainiens a tenté d'occuper un point d’appui dans un espace "neutre" d’une zone de l’opération spéciale. Après un premier tir... 09.07.2023, Sputnik Afrique

2023-07-09T12:55+0200

2023-07-09T12:55+0200

2023-07-09T12:55+0200

donbass. opération russe

russie

ukraine

opération militaire

fortification

drone

offensive

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/06/04/1059714213_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e24c6f205c193139ea0a7647405b2eac.jpg

Alors que les soldats de Kiev voulaient occuper des positions dans une zone grise sur l’axe de Donetsk, l’armée russe a fait capoter leur plan.Ainsi, 10 militaires ukrainiens ont été ciblés par une frappe d’une division d’artillerie de l’armée russe. Résultat, l’ennemi a subi des pertes et a dû se retirer, comme l’a fait savoir à Sputnik un militaire.Selon cet interlocuteur, les troupes ukrainiennes ont apparemment décidé qu’elles pouvaient occuper le retranchement et l’utiliser comme tête de pont pour la poursuite de l’offensive.Une vidéo à la disposition de Sputnik montre le déroulement de la scène.L’ennemi a été localisé grâce à des éclaireurs et des opérateurs de drones.

russie

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, ukraine, opération militaire, fortification, drone, offensive