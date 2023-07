https://fr.sputniknews.africa/20230707/un-blinde-us-maxxpro-touche-en-plein-dans-le-mille-par-une-frappe-russe-1060394363.html

Un blindé US "MaxxPro touché en plein dans le mille" par une frappe russe

Un blindé US "MaxxPro touché en plein dans le mille" par une frappe russe

Lors de l'opération spéciale russe en Ukraine, un véhicule blindé de fabrication américaine a été filmé en train d'être touché par un obus russe. Un reporter a... 07.07.2023, Sputnik Afrique

2023-07-07T14:18+0200

2023-07-07T14:18+0200

2023-07-07T14:18+0200

donbass. opération russe

ukraine

conflit ukrainien

vidéo

russie

défense

frappes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/07/07/1060394197_0:0:3098:1744_1920x0_80_0_0_e35f6ad4aeb42ab460e7d46c3638ea42.jpg

Un reporter de guerre a partagé la vidéo d'une frappe russe sur un véhicule militaire blindé de transport de troupes MaxxPro sur l'axe de Zaporojié, dans la zone du conflit ukrainien."Zaporojié. Un blindé MaxxPro touché en plein dans le mille", a-t-il écrit en légende. La séquence montre le véhicule frappé par un obus, puis des personnes en sortent, alors qu'une colonne de fumée monte au-dessus du véhicule. Des vidéos impressionnantesLe MaxxPro est fabriqué par Navistar International aux États-Unis. Il a une coque en V pour se protéger contre les mines terrestres. Sa coque est boulonnée et non soudée, contrairement aux autres véhicules de ce type, ce qui facilite les réparations sur le terrain, mais rend le véhicule plus vulnérable.La veille, la Défense russe avait publié une vidéo de la destruction d’un canon automoteur allemand PzH 2000 par un drone kamikaze russe Lancet.

ukraine

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

ukraine, conflit ukrainien, vidéo, russie, défense, frappes