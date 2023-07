https://fr.sputniknews.africa/20230706/y-a-t-il-vraiment-des-explosifs-sur-le-toit-de-la-centrale-de-zaporojie-1060384221.html

Y-a-t-il vraiment des explosifs sur le toit de la centrale de Zaporojié?

Y-a-t-il vraiment des explosifs sur le toit de la centrale de Zaporojié?

Les images satellites américaines ne montrent aucune trace d’explosifs placés sur le toit de la centrale nucléaire de Zaporojié, comme l’avait prétendu le... 06.07.2023, Sputnik Afrique

2023-07-06T19:42+0200

2023-07-06T19:42+0200

2023-07-06T19:42+0200

russie

zaporojié

centrale nucléaire de zaporojié

explosifs

ukraine

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/04/05/1058409765_0:6:3072:1734_1920x0_80_0_0_2b59026e3ed3d95ed0a5f2aa76a70d68.jpg

Pétard mouillé. La présence d’explosifs sur le toit de la centrale nucléaire de Zaporojié n’est absolument pas prouvée par les images satellites de la société américaine PlanetLabs, rapporte Sky News.La chaîne britannique a procédé à des vérifications et n’a trouvé "aucune preuve d’explosifs" sur les réacteurs 3 et 4, comme l’avaient laissé entendre les autorités ukrainiennes.Les experts ne peuvent donc pas confirmer de manière indépendante les affirmations de Volodymyr Zelensky, qui avait déclaré que "des dispositifs ressemblant à des explosifs" se trouvaient au-dessus des réacteurs, ajoute la chaîne.Tensions politiques autour de la centraleDepuis plusieurs semaines, la centrale nucléaire de Zaporojié fait de nouveau l’objet de toutes les attentions. Kiev a accusé Moscou de vouloir procéder à une explosion localisée, en vue de provoquer une fuite radioactive. La Russie qui contrôle le site a rejeté ces accusations, dénonçant des "provocations" visant à discréditer les autorités russes.Ce 4 juillet, un conseiller du groupe russe Rosenergoatom avait pour sa part affirmé que c’était bien Kiev qui s’apprêtait à attaquer la centrale, à l’aide de drones et d’un missile Tochka-U contenant des déchets radioactifs. Une telle attaque contre le site toucherait "le monde entier", a mis en garde Maria Zakharova, porte-parole de la diplomatie russe.La rupture du barrage de Kakhovka avait par ailleurs mis la centrale en délicatesse, début juin. Les niveaux d’eau avaient diminué dans le réservoir de refroidissement, provoquant l’inquiétude de l’Agence internationale de l’énergie.

russie

zaporojié

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, zaporojié, centrale nucléaire de zaporojié, explosifs, ukraine