Les BRICS finalisent un document pour faciliter leur extension

Les BRICS finalisent un document pour faciliter leur extension

Un document dessinant les contours d'un élargissement des BRICS a été élaboré et sera bientôt soumis aux ministres des Affaires étrangères du groupe des Cinq...

Les BRICS ouvrent la porte à un élargissement. Le calendrier pour fixer les contours de cette extension se précise alors qu’un document est en cours de finalisation, a affirmé à Sputnik Anil Sooklal, ambassadeur itinérant des BRICS pour l’Afrique du Sud.Ce document est en train d’être parachevé à Durban, à travers une réunion d’urgence des sherpas et sous-sherpas du groupe des Cinq (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud). Il sera ensuite transmis aux ministres des Affaires étrangères des BRICS."Il y a un mois, nous avons présenté notre document sur les principes de l'extension des BRICS lors d'une réunion des ministres des Affaires étrangères au Cap. Ils nous ont demandé de finaliser notre rapport. Nous devons soumettre le document mis à jour lors d’une nouvelle réunion le 20 juillet. Ils étudieront notre rapport et donneront leurs recommandations sur l'expansion pour le prochain sommet des BRICS à Johannesburg en août", explique ainsi Anil Sooklal.Une trentaine de pays intéressésL’idée d’un élargissement plane au sein des BRICS depuis plusieurs mois. Une trentaine de pays s’intéressent aux travaux du groupe, souligne Anil Sooklal. Certains États africains ont déjà officiellement déposé une demande d’adhésion, comme l'Algérie, l'Égypte ou l'Éthiopie.Leurs raisons sont multiples, certains cherchant des opportunités de développement économique alors que d’autres ont une démarche plus politique, cherchant à faire émerger un monde multipolaire, ainsi que l’expliquait récemment à Sputnik Uriat Cham Ugala, ambassadeur éthiopien en Russie.Le prochain sommet des BRICS à Johannesburg en août pourrait voir l’intronisation de cinq nouveaux membres - l'Argentine, l'Égypte, l'Indonésie, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite, rapportait récemment le quotidien indien Business Standard, citant ses propres sources.

