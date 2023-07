https://fr.sputniknews.africa/20230705/groupes-de-sabotage-stocks-de-munitions-diverses-armes-ce-que-lukraine-a-perdu-en-24h-1060356143.html

Groupes de sabotage, stocks de munitions, diverses armes… ce que l’Ukraine a perdu en 24h

Faisant toujours face à des tentatives d’offensivede Kiev, l'armée russe a repoussé plusieurs contre-attaques sur différents axes du front ukrainien en ces... 05.07.2023, Sputnik Afrique

Durant les dernières 24 heures, les troupes ukrainiennes ont continué leurs tentatives d'offensive sur les axes de Donetsk, de Krasny Liman, de Donetsk-Sud et de Zaporojié, a annoncé ce mercredi le ministère russe de la Défense. En revanche, la Russie a réussi à détruire des dépôts de munitions en république populaire de Donetsk. La défense antiaérienne a intercepté six obus de lance-roquettes multiples HIMARS et six drones ukrainiens, selon le dernier bilan quotidien du ministère.Pertes de l'Ukraine sur les différents axes:

