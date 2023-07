https://fr.sputniknews.africa/20230705/drones-grenades-assourdissantes-le-fbi-a-saccage-le-domicile-du-fondateur-dun-parti-panafricain-1060354922.html

Drones et grenades: comment le FBI a saccagé le domicile du fondateur d’un parti panafricain

Drones et grenades: comment le FBI a saccagé le domicile du fondateur d’un parti panafricain

Les États-Unis ont interpellé sans ménagement l'activiste afro-américain Omali Yeshitela, en prenant d’assaut son domicile, raconte à Sputnik le militant russe... 05.07.2023, Sputnik Afrique

2023-07-05T15:56+0200

2023-07-05T15:56+0200

2023-07-05T17:00+0200

international

états-unis

arrestation

fbi

violences policières

alexandre ionov

panafricanisme

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/07/05/1060343274_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_21307bbd838742384f5d994758098e9b.jpg

Opération coup de poing contre une personne âgée. En juillet dernier, la police et les renseignements américains ont lancé un assaut contre le domicile d’Omali Yeshitela, 81 ans, fondateur du Parti socialiste du peuple africain (APSP). Une intervention d’une rare violence, rapporte à Sputnik Alexandre Ionov, militant antimondialiste.Les agents ont débarqué au petit matin dans des véhicules blindés et ont bouclé tout le quartier avant d’investir sans ménagement la maison d’Omali Yeshitela et de son épouse, à Saint Louis, dans le Missouri. Tous deux ont été plaqués au sol, puis emmenés dans une rue où ils sont restés menottés pendant des heures, explique Alexandre Ionov.Omali Yeshitela avait déjà raconté cet épisode au site Democracy Now, en août dernier, expliquant que les agents avaient défoncé les portes et fenêtre de sa maison et avaient d’abord refusé de présenter leur mandat de perquisition.Influence russeOmali Yeshitela et trois autres membres de l’APSP étaient accusés d’avoir conspiré avec Alexandre Ionov, comme "agent de la Russie aux États-Unis". Ils auraient voulu peser sur certaines élections locales, selon la Département de la justice américain.Alexander Ionov avait déjà réfuté ces accusations, parlant d’"absurdité et de tromperies" et soulignant que la crise en Ukraine avait "rendu fous les responsables américains".Les États-Unis sont d’ailleurs prêts à offrir 10 millions de dollars pour toute information concernant Alexandre Ionov, ce que ce dernier voit comme un aveu d’ignorance. Le militant affirme qu’aucune preuve consistante n’a été présentée contre lui, ce qui pousse les autorités à offrir cette prime. Il y voit également un moyen de mettre la pression sur son entourage pour l’empêcher de poursuivre son action de militant politique, comme il l’expliquait récemment à Sputnik.

états-unis

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, états-unis, arrestation, fbi, violences policières, alexandre ionov, panafricanisme