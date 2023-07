https://fr.sputniknews.africa/20230705/burkina-une-quinzaine-de-civils-tues-dans-une-attaque-terroriste-dans-lest-du-pays-1060359888.html

Burkina: une quinzaine de civils tués dans une attaque terroriste dans l'est du pays

Burkina: une quinzaine de civils tués dans une attaque terroriste dans l'est du pays

Une quinzaine de civils ont été tués mercredi lors d'une attaque armée dans l'est du Burkina Faso, ont indiqué des sources sécuritaires et locales. 05.07.2023, Sputnik Afrique

Des terroristes ont mené une attaque tôt ce matin à Sorgha, localité située près de Bogandé, chef lieu de la province de la Gnagna, dans la région de l'Est, "qui a coûté la vie à une quinzaine d'habitants dont des femmes", a déclaré un responsable local, cité par des médias.Un autre habitant de la localité a confirmé le bilan d'une "quinzaine de morts", ajoutant que "les terroristes ont aussi incendié des maisons et des greniers à vivres avant de disparaître". L'attaque a été confirmée par des sources sécuritaires, qui affirment que "des opérations de sécurisation sont en cours" dans cette zone située dans la région de l'Est, "particulièrement ciblée ces derniers jours par des incursions de groupes armés". Au moins 71 hommes, dont 31 soldats et 40 supplétifs civils de l'armée, ont été tués lundi dernier dans trois attaques terroristes, dont les deux plus meurtrières ont eu lieu dans la province du Centre-Nord, ont annoncé l'armée et des sources sécuritaires. Le Burkina Faso est pris depuis 2015 dans une spirale de violences terroristes ayant fait plus de 10.000 morts, civils et militaires, selon des ONG, et plus de deux millions de déplacés internes.

