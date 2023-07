https://fr.sputniknews.africa/20230704/la-suisse-restitue-a-legypte-un-bout-de-statue-de-ramses-ii---image-1060319343.html

La Suisse restitue à l'Egypte un bout de statue de Ramsès II - image

L'ambassade d'Egypte a reçu le 3 juillet un bout de la statue du pharaon Ramsès II de la part de Bern. Le morceau avait été volé il y a plusieurs décennies... 04.07.2023, Sputnik Afrique

La Suisse a restitué lundi à l'Egypte un fragment d'une statue du pharaon Ramsès II vieille de plus de 3.400 ans. C'est la directrice de l'Office fédéral de la culture (OFC), Carine Bachmann, qui a remis lundi à Berne cet "important bien archéologique" à l'ambassade d'Egypte en Suisse.La sculpture en pierre du pharaon Ramsès II à laquelle appartient le fragment restitué fait partie d'une statue de groupe où le roi est assis aux côtés de différentes divinités égyptiennes, selon l'OFC.Monté sur le trône à 25 ans, en succédant à son père Séthi Ier, Ramsès II a dirigé l'Egypte pendant environ 66 ans, soit le règne le plus long de l'histoire égyptienne.Lutter contre le commerce illicite de biens culturelsLe fragment restitué lundi avait été volé entre la fin des années 1980 et le début des années 1990 dans le temple de Ramsès II à Abydos en Egypte, précise-t-il dans un communiqué.Il avait transité par différents pays avant d'arriver en Suisse, où il avait finalement été confisqué par les autorités du canton de Genève au terme d'une procédure pénale.Tant la Suisse que l'Egypte sont parties à la Convention de l'Unesco de 1970 pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels.

Algérie Presse Service (APS)

Algérie Presse Service (APS)

