Le Président kényan lève l'interdiction sur l'exploitation forestière

Selon le chef de l’État, le Kenya ne peut pas "avoir des arbres matures qui pourrissent dans les forêts alors que les habitants souffrent du manque de bois"... 03.07.2023, Sputnik Afrique

Le Président kényan William Ruto a annoncé le 2 juillet la levée de l'interdiction sur l'exploitation forestière, qui datait de près de six ans.M. Ruto a affirmé que cette décision, "attendue de longue date", visait à créer des emplois et à développer les secteurs de l'économie qui dépendent des produits forestiers."C'est pourquoi nous avons décidé d'ouvrir la forêt et de récolter du bois, afin de créer des emplois pour nos jeunes et d'ouvrir des entreprises", a-t-il ajouté.M. Ruto, qui s'est positionné à l'avant-garde des efforts africains pour lutter contre le changement climatique, a assuré que le gouvernement maintenait son objectif de planter 15 milliards d'arbres au cours des 10 prochaines années.La levée de l'interdiction va réjouir les secteurs des scieries et du commerce du bois, qui déploraient qu'elle avait causé de nombreuses pertes d'emplois.Le moratoire avait été imposé par le gouvernement précédent en février 2018, dans les forêts publiques et communautaires, pour éradiquer l'exploitation forestière illégale endémique et augmenter la couverture forestière du pays à 10%.Pour Greenpeace Afrique, sa levée risque d'avoir "des conséquences environnementales catastrophiques".

