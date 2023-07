https://fr.sputniknews.africa/20230703/le-concours-stenine-2023-a-lance-le-vote-des-internautes-1060249868.html

Le concours Stenine 2023 a lancé le vote des internautes

Le concours Stenine 2023 a lancé le vote des internautes

Au cours de la première semaine de juillet, le vote en ligne a commencé sur les versions russe (https://stenincontest.ru/winners2023/) et anglaise... 03.07.2023, Sputnik Afrique

2023-07-03T12:46+0200

2023-07-03T12:46+0200

2023-07-03T12:46+0200

concours

concours international de photojournalisme andreï stenine

presse

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/06/1e/1060246679_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_a5af6709f9fc9fcd6509ad61d7810ecc.jpg

Au cours de la première semaine de juillet, le vote en ligne a commencé sur les versions russe (https://stenincontest.ru/winners2023/) et anglaise (https://stenincontest.com/winners2023/) du site web du concours photo international Stenine. Le vote, déjà devenu traditionnel, permet aux internautes de choisir la meilleure photo ou série parmi celles figurant dans la short list par décision de l'équipe du jury international. Le lauréat sera déterminé par le nombre maximal des votes.Pour voter, il faut sélectionner la photo ou série de photos préférée sur le site du concours et cliquer sur l'icône appropriée à côté de celles-ci. Il n'est pas nécessaire d'avoir un profil personnel sur les réseaux sociaux. Le vote est ouvert jusqu'à 23h59 (heure de Moscou) le 31 juillet.Le lauréat du vote en ligne sera annoncé début août. L'auteur de la photo la plus populaire sur Internet recevra également un diplôme du concours.Les prix des nominés de la short list ainsi que le lauréat du Grand Prix seront annoncés par le comité d'organisation en septembre sur le site (http://stenincontest.com). Le concours prévoit également de lancer la tournée traditionnelle des lauréats dans les villes du monde avant la fin de l'année.A propos du concoursLe Concours international de photojournalisme Andreï Stenine, organisé par l'agence de presse Rossiya Segodnya sous l'égide de la Commission russe des affaires de l'UNESCO, se fixe pour objectif de soutenir les jeunes photographes et d'attirer l'attention de la société sur les enjeux du photojournalisme contemporain. Il s'agit d'une plateforme destinée aux jeunes photojournalistes - des personnes talentueuses, sensibles, ouvertes à la nouveauté, qui attirent notre attention sur les personnes et les événements qui nous entourent.Les partenaires médiatiques généraux du concours sont: VGTRK (Compagnie d'État panrusse de télévision et de radiodiffusion), la plateforme en ligne Smotrim, la chaîne nationale panrusse Rossiya-Koultoura, la chaîne Moskva 24.Les partenaires médiatiques internationaux du concours sont: l'agence de presse et radio Sputnik, la chaîne et le site RT, le groupe médiatique Independent Media, l'agence de presse ANA , Shanghai United Media Group (SUMG) , le site du quotidien China Daily , le site The Paper , le réseau médiatique Al Mayadeen.Les partenaires sectoriels du concours sont: l'Union des journalistes de Russie, le site d'information YOung JOurnalists , le site Russian Photo, le site Photo-study.ru.

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

concours, concours international de photojournalisme andreï stenine, presse