Le Sénégal va assurer en juillet la présidence du Conseil de paix et de sécurité de l'UA

02.07.2023

sénégal

afrique subsaharienne

union africaine (ua)

Le Sénégal va présider pour le mois de juillet le Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine UA, a annoncé samedi une source officielle à Dakar."Après la présidence de l’Union africaine (2022-2023), le Sénégal est encore honoré d’assurer, pour le mois de juillet, celle du Conseil de paix et de sécurité de l’organisation continentale’’, a indiqué ministère sénégalais des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur dans un communiqué, relayé par l'agence de presse sénégalaise APS.La même source ajoute que ce mandat "allait s’inscrire au service de la paix sur le continent africain.""Les réponses communautaires aux défis sécuritaires en Afrique et la mission de terrain du Conseil de paix et de sécurité de l’UA au Sahel seront au centre de cette présidence", souligne le communiqué.

Algérie Presse Service (APS)

Algérie Presse Service (APS)

