https://fr.sputniknews.africa/20230701/un-accident-de-la-route-au-kenya-fait-au-moins-55-morts-1060264736.html

Un accident de la route au Kenya fait au moins 55 morts

Un accident de la route au Kenya fait au moins 55 morts

Un accident de la circulation survenu vendredi soir dans la ville kényane de Londiani, dans le Comté de Kericho (nord-ouest), a fait au moins 55 morts, ont... 01.07.2023, Sputnik Afrique

2023-07-01T08:05+0200

2023-07-01T08:05+0200

2023-07-01T08:05+0200

kenya

afrique subsaharienne

accident de la route

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/07/01/1060264569_13:0:2313:1294_1920x0_80_0_0_1f66cb10c13bc6723eed3ef721eb3417.jpg

L'accident s'est produit lorsque le chauffeur d'un camion a perdu le contrôle de son véhicule qui est allé renverser des piétons, des marchands ambulants et plusieurs bus de transport en commun stationnés au bord de la route, précise-t-on.Le ministre kényan du transport, Kipchumba Murkomen, a déclaré que des agents de différents corps sont mobilisés pour les opérations de secours, ainsi que des organisations telles que la Croix-Rouge et des volontaires, faisant savoir qu'une enquête sera ouverte pour déterminer les causes du drame.La cheffe de la police de Londiani, Agnes Kunga, a noté que plusieurs corps étaient toujours piégés à l'intérieur des véhicules ou sous le camion impliqué dans l'accident, ajoutant que plus de 60 personnes ont été transférées vers différents établissements de santé dans les comptés de Kericho et Nakuru.Les opérations de secours sont ralenties par les fortes pluies qui s'abattent actuellement sur la région, a noté la responsable sécuritaire.

kenya

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

kenya, afrique subsaharienne, accident de la route