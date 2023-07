https://fr.sputniknews.africa/20230701/la-zambie-envisage-de-relever-lage-legal-du-mariage-1060267037.html

La Zambie envisage de relever l'âge légal du mariage

La Zambie envisage de relever l'âge légal du mariage

Le gouvernement zambien a approuvé la publication et la présentation au Parlement du projet de loi sur le mariage de 2023, qui vise à relever l'âge légal du... 01.07.2023, Sputnik Afrique

2023-07-01T10:31+0200

2023-07-01T10:31+0200

2023-07-01T10:31+0200

zambie

mariage

afrique subsaharienne

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104384/62/1043846230_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_964a57e2c13146ada843453c1978f9b5.jpg

Selon M. Chikote, il est nécessaire de modifier la loi sur le mariage, la législation actuelle du pays régissant le mariage, afin de l'aligner sur les dispositions de la Constitution de la Zambie et de la loi portant Code de l'enfance de 2022 en relevant l'âge du mariage nul de 16 ans à 19 ans.La loi sur le mariage, qui constitue le chapitre 50 des lois de la Zambie, est incompatible avec les dispositions de la Constitution de la Zambie et la loi portant Code de l'enfant de 2022 en ce qui concerne l'âge de la maturité et l'interdiction du mariage des enfants, a-t-il expliqué.Il a indiqué dans le communiqué publié à la suite d'une réunion gouvernementale de mercredi que le gouvernement avait noté la nécessité de protéger les jeunes filles contre les mariages précoces, et que la mise en place d'une telle loi aiderait à traiter les coupables.

zambie

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Algérie Presse Service (APS)

Algérie Presse Service (APS)

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Algérie Presse Service (APS)

zambie, mariage, afrique subsaharienne