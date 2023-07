https://fr.sputniknews.africa/20230701/e-pays-africain-ou-bmw-produira-la-version-hybride-rechargeable-de-son-modele-x3-1060279335.html

Сe pays africain où BMW produira la version hybride rechargeable de son modèle X3

Сe pays africain où BMW produira la version hybride rechargeable de son modèle X3

Le groupe automobile BMW envisage d’adapter son une usine d’assemblage de voitures thermiques en Afrique du Sud pour les électriques. La version hybride... 01.07.2023, Sputnik Afrique

2023-07-01T23:02+0200

2023-07-01T23:02+0200

2023-07-01T23:02+0200

international

afrique du sud

afrique subsaharienne

pretoria

bmw

industrie automobile

automobile: investissements étrangers

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104380/94/1043809470_0:48:1920:1128_1920x0_80_0_0_815a8f09e2dd353e95a66d5885ee8dea.jpg

L’usine du géant automobile allemand BMW située en Afrique du Sud prévoit de se lancer dans la mobilité électrique, a déclaré un responsable du groupe.Sa chaîne sera modifiée pour y lancer la production des BMW X3 en version hybride rechargeable d’ici 2024. Plus de 220 millions de dollars seront investis dans ce projet.Il a précisé que l’investissement à la reconstruction serait à hauteur de 4,2 milliards de rands soit 223 millions de dollars.L’Afrique du Sud sera ainsi le deuxième pays après les États-Unis où la version X3 hybride sera fabriquée.Ce premier site industriel de BMW à l’étranger, c’est-à-dire l’usine de Rosslyn, se trouve à 29 km au nord-ouest de Pretoria. Il a produit plus de 1,6 million de voitures exportées dans plus de 40 pays, dont les États-Unis, Taïwan, le Japon, Singapour, la Nouvelle-Zélande, Hong Kong, l'Australie, et le Canada. Pendant des décennies, il restait un pilier important de la production de la série 3 jusqu’en 2018, date à laquelle le SUV X3 à moteur thermique y est sorti.

afrique du sud

afrique subsaharienne

pretoria

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, afrique du sud, afrique subsaharienne, pretoria, bmw, industrie automobile, automobile: investissements étrangers