Coran brûlé en Suède: ferme condamnation du Soudan

"Le ministère soudanais des Affaires étrangères condamne fermement le fait qu'un extrémiste a déchiré et brûlé le livre sacré, le Coran, dans la capitale suédoise, Stockholm", a écrit le ministère dans un communiqué.Le ministère a qualifié l'incident d'"acte honteux et provocateur pour les musulmans du monde entier à l'occasion de l'Aïd-el-Kébir".Le ministère s'est en outre déclaré préoccupé par le phénomène répété de l'autodafé du Coran et par les crimes de mépris des religions, soulignant le rejet de toutes les pratiques qui affectent les croyances religieuses. Il a appelé au respect des dénominateurs communs que sont la tolérance, l'acceptation des autres et la coexistence pacifique entre les peuples.Un citoyen suédois d'origine irakienne avait déchiré un exemplaire du Coran et l'avait brûlé le 28 juin devant une mosquée de Stockholm lors d'une manifestation autorisée par les autorités suédoises, ce qui a suscité de vives réactions dans le monde arabe et islamique.

