Afrique du Sud: le bilan des inondations s'alourdit à 7 morts

30.06.2023 Le bilan des inondations qui frappent depuis plusieurs jours la province du KwaZulu-Natal, à l'est de l'Afrique du Sud, s'est alourdi à sept morts

Un précédent bilan faisait état de quatre morts et d'une personne portée disparue.Le Département provincial de la Gouvernance coopérative et des affaires traditionnelles a déclaré que les équipes de recherche et de sauvetage ont découvert trois autres corps, ce qui porte le bilan à sept morts.Il a précisé que les dépouilles des victimes, qui avaient été emportées par les inondations, ont été retrouvées le long de la rivière Umbilo, à l'ouest de la ville de Durban.Le 29 juin, le porte-parole du département, Nonala Ndlovu, a déclaré que d'importants dommages ont affecté les infrastructures routières, les réseaux d'électricité, les systèmes d'égouts et les zones résidentielles.En avril 2022, la province a été frappée par les pires inondations enregistrées récemment, avec plus de 400 morts à Durban et dans ses environs.Les épisodes d'inondations et autres phénomènes météorologiques extrêmes deviennent de plus en plus puissants et fréquents en même temps que le monde se réchauffe, ont mis en garde des experts du sujet.

2023

