Poutine prononce un discours lors d’un forum consacré au développement - vidéo

Сe jeudi, Vladimir Poutine prend la parole lors de la session plénière du forum "Des idées fortes pour une époque nouvelle" de l'Agence pour les initiatives... 29.06.2023, Sputnik Afrique

Le Président russe participe ce jeudi au forum "Des idées fortes pour une époque nouvelle" de l'Agence pour les initiatives stratégiques (AIS).Cette année, le forum a reçu près de 24.000 idées et projets, dont 250 ont atteint la finale. Les propositions sont divisées en trois blocs: développement numérique et technologique, sujets sociaux, économie et entrepreneuriat.Du nouveau cette année: le concours des marques russes, organisé au nom du Président russe afin de montrer la diversité des produits et services nationaux et de mettre en place des mécanismes de soutien aux fabricants. L'exposition des marques lauréates du concours sera assistée par Poutine avant le début de la session plénière.

