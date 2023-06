https://fr.sputniknews.africa/20230629/afrique-du-sud-quatre-morts-dans-des-pluies-et-tornade-1060232399.html

Afrique du Sud: quatre morts dans des pluies et tornade

Afrique du Sud: quatre morts dans des pluies et tornade

Quatre personnes sont mortes dans la province du KwaZulu-Natal (sud-est de l'Afrique du Sud) à la suite de fortes pluies et d'une tornade, ont annoncé les... 29.06.2023, Sputnik Afrique

Les vents forts et les pluies ont endommagé des routes, inondé des habitations et des égouts. Une tornade a ensuite frappé le nord de la ville portuaire de Durban mardi. Trois d'entre elles sont mortes à Durban et une quatrième ailleurs dans la province du KwaZulu-Natal, selon le communiqué, qui précise qu'une cinquième personne est portée disparue et que 150 autres sont sans logement. Des pluies d'une telle ampleur sont rares à cette époque de l'année, la saison des pluies au KwaZulu-Natal ayant habituellement lieu de novembre à mars, précisent les autorités. En avril 2022, la province a été frappée par les pires inondations enregistrées récemment, avec plus de 400 morts à Durban et dans ses environs. Les épisodes d'inondations et autres phénomènes météorologiques extrêmes deviennent de plus en plus puissants et fréquents en même temps que le monde se réchauffe, ont mis en garde des experts du sujet.

