Le milliardaire américain Elon Musk s’est alarmé face à la possible "américanisation" du conflit ukrainien, cherchée par les États-Unis comme le suppose l’entrepreneur David Sacks.M. Sacks a estimé que les sénateurs américains Lindsey Graham et Richard Blumenthal tentent de faire adopter une résolution du Congrès qui offre des garanties à l'Ukraine de la part de l'Otan en cas de "destruction d'une installation nucléaire en Ukraine". Dans ce contexte, Kiev rejetterait immédiatement la responsabilité sur la Russie bien que cette dernière contrôle la centrale de Zaporojié et qu’il n’y ait là aucune valeur stratégique, a poursuivi le sénateur.Et d’ajouter que les médias feront de même sans aucune preuve, "par réflexe", "comme ils l'ont ridiculement fait avec la destruction des Nord Stream". Puis, "des hurlements d’indignation du parti de la guerre qui cherche l’américanisation du conflit ukrainien", a conclu l’entrepreneur.Une publication sur Twitter, à laquelle Elon Musk a répondu en commentaire:Fake autour de la centrale de ZaporojiéLe Président Zelensky avait plus tôt affirmé à la chaîne NBC News que la Russie aurait l’intention de faire exploser la centrale de Zaporojié parce qu’elle n’est pas intéressée à la sécurité en Ukraine.Une allégation qui a été reniée par la porte-parole du Kremlin, qui l’a qualifiée d’"autre déclaration fallacieuse de Kiev".Moscou a fait remarquer que cette nouvelle provocation coïncide avec la mise au point d’une résolution américaine. Celle-ci appelle l’Alliance à considérer l’apparition d’une source radioactive sur le territoire de l’Ukraine comme un prétexte pour agir de manière militaire et politique.La porte-parole de la diplomatie russe a rappelé que Vladimir Poutine avait plusieurs fois déclaré que la Russie n’avait pas besoin de lancer une arme nucléaire dans le contexte du conflit ukrainien.

