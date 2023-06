https://fr.sputniknews.africa/20230626/effondrement-dun-immeuble-de-13-etages-en-alexandrie---video-1060168002.html

Effondrement d'un immeuble de 13 étages en Alexandrie - vidéo

Les autorités égyptiennes sont à la recherche de survivants coincés sous les décombres d'un immeuble de 13 étages qui s'est effondré à Alexandrie (225 km au... 26.06.2023, Sputnik Afrique

Les forces de protection civile se sont précipitées vers l'immeuble, situé dans la rue Khalil Hamada, dans le quartier de Sidi Bishr, indique la province d’Alexandrie sur sa page Facebook. Les autorités ignorent le nombre exact de personnes qui se trouvaient dans l'immeuble au moment de la catastrophe et aucune victime ou blessé n'a été annoncé pour l'instant. Cependant, plusieurs résidents seraient coincés sous les décombres, ainsi que des clients d'un petit supermarché situé dans le bâtiment. Le gouverneur d'Alexandrie a déclaré que l'effondrement est dû à une "fissure verticale" dans la structure de l'immeuble. Une enquête du ministère public est en cours pour en déterminer les détails. Les propriétés situées autour de l'immeuble n'ont pas été touchées et leurs habitants n'ont pas été évacués, selon le gouverneur. Les effondrements d'immeubles sont fréquents en Égypte en raison d'un entretien insuffisant ou inexistant et d'une application insuffisante des normes de construction.

