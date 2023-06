https://fr.sputniknews.africa/20230625/un-coup-ukrainien-insidieux-menace-la-securite-des-etats-unis-selon-un-media-americain-1060147979.html

Un coup ukrainien "insidieux" menace la sécurité des États-Unis, selon un média américain

Un coup ukrainien "insidieux" menace la sécurité des États-Unis, selon un média américain

Les demandes croissantes de Kiev de livraisons d'armes ont durement touché la capacité de défense et l'influence mondiale des États-Unis, selon le média... 25.06.2023, Sputnik Afrique

Les "efforts illégaux continus" des Ukrainiens pour faire pression sur Washington concernant les livraisons d'armes s'avéreront contre-productifs, relate le portail American Greatness.Les stocks d'armes et la capacité de production de munitions diminuent, et "très bientôt les États-Unis ne seront pas en mesure" de répondre à la fois aux demandes de l'Ukraine et d'apporter un soutien militaire à Taïwan, sans même parler de faire face à un éventuel conflit au Moyen-Orient, note l’auteur de l’article, l'historien militaire américain Davis Hanson.Kiev bénéficie actuellement du troisième budget de défense le plus important au monde, derrière les États-Unis et la Chine en termes de dépenses annuelles, écrit-il, notant que "plus les États-Unis donnent, plus Volodymyr Zelensky exige".Effectivement, au total le groupe de contact Ramstein, chargé de coordonner l’aide militaire à l’Ukraine, a débloqué au moins 65 milliards de dollars pour soutenir Kiev, a fait savoir en mai le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin. Dernier rebondissement, les États-Unis ont autorisé, toujours en mai, le transfert indirect de F-16 de la part des pays membres de l’Otan. Washington et ses alliés ont l’intention de former des pilotes ukrainiens au pilotage de ces chasseurs.Nœud gordienD’après Davis Hanson, l’ingérence de l’establishment ukrainien dans la politique américaine est évidente:Si une telle ingérence ne s'arrête pas, les Américains devront "couper ce nœud gordien ukrainien", lance le média en exhortant Kiev à "cesser et s'abstenir de toute ingérence insidieuse dans la politique américaine".

