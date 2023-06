Mutinerie de Wagner: l'ombre d'une implication étrangère, selon le Président serbe

"Quelqu'un a trouvé le meilleur créneau possible pour attaquer le Président Poutine, mais d'une manière très rusée, comme ici, par le biais d'un magnat. C'est stupide d'attaquer celui qui est le plus populaire et de faire en sorte que les gens aillent contre vous. Ils ont choisi un sujet, ils ont dit 'nous avons des gens corrompus à certains postes', ce qui est en partie vrai, peu de gens diraient que ce n'est pas vrai. Mais est-ce une raison pour attaquer son pays et le poignarder dans le dos au pire moment? Bien sûr que non, mais vous l'avez fait parce que vous avez été aidés par de nombreuses personnes de l'étranger qui avaient de grandes attentes", a-t-il souligné.