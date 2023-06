https://fr.sputniknews.africa/20230625/elle-mene-une-etude-sur-lhonnetete-et-falsifie-les-resultats-1060157235.html

Elle mène une étude sur l'honnêteté et falsifie les résultats

Elle mène une étude sur l'honnêteté et falsifie les résultats

Une chercheuse de l’université américaine de Harvard est accusée d’avoir utilisé de fausses données pendant son étude sur l’honnêteté en 2012, selon le journal... 25.06.2023, Sputnik Afrique

2023-06-25T18:41+0200

2023-06-25T18:41+0200

2023-06-25T18:41+0200

international

université harvard

coopération scientifique

falsification

scandale

comportement

honnêteté

publication

the new york times

critiques

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102294/67/1022946761_0:8:800:458_1920x0_80_0_0_32fcf658cd559e571a31549d3618b819.jpg

Une spécialiste réputée dans le comportement humain de la Harvard Business School, Francesca Gino, est critiquée pour avoir délibérément falsifié les résultats de ses études, dont au moins une portant sur l’honnêteté. Elle les avait réalisées en 2012, indique le NYT.Les critiques émanent du blog DataColada, dirigé par trois scientifiques du comportement, ayant allégué une fraude dans quatre articles universitaires co-écrits par Mme Gino.Réalisé en 2012, le texte étudiait le comportement des personnes au moment de remplir les formulaires fiscaux ou documents d’assurance. Les résultats obtenus affirmaient que les gens fournissaient des informations plus honnêtes lorsqu'ils attestaient de la véracité de leurs réponses en haut de la page plutôt qu’en bas.Les résultats de cette étude ont été utilisés comme source et maintes fois cités par d’autres chercheurs. Maintenant, l’université se préoccupe d’avertir les co-auteurs de Francesca Gino: son travail comporterait des résultats fabriqués.Selon un autre spécialiste du comportement de l’Université de Pennsylvanie, les critiques à l’encontre de Mme Gino ont provoqué un scandale dans le milieu scientifique où elle avait une bonne réputation grâce à une grande équipe de collaborateurs et un bon nombre de publications scientifiques.La Harvard Business School ainsi que Francesca Gino n’ont pas encore commenté, selon le journal.Francesca Gino est vue comme une chercheuse de premier plan dans le domaine. Elle a été honorée comme l’un des 40 meilleurs professeurs de commerce de moins de 40 ans et a remporté de nombreux prix.

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, université harvard, coopération scientifique, falsification, scandale, comportement, honnêteté, publication, the new york times, critiques, accusations