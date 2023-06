https://fr.sputniknews.africa/20230625/apres-la-mutinerie-de-wagnerlamerique-latinesoutient-poutine-1060159352.html

Après la mutinerie de Wagner, l'Amérique latine soutient Poutine

Suite à la tentative de rébellion avortée du groupe de sécurité privé Wagner en Russie, les dirigeants de plusieurs pays ont apporté leur soutien à Moscou... 25.06.2023, Sputnik Afrique

Les Présidents vénézuélien Nicolas Maduro, cubain Miguel Díaz-Canel et nicaraguayen, Daniel Ortega, ont exprimé leur soutien à la Russie et à son dirigeant Vladimir Poutine qui avaient mis en échec la tentative de mutinerie armée de la société militaire privée Wagner et de son fondateur Evguéni Prigojine.Depuis son pays, Nicolas Maduro a aussi exprimé le soutien total de tout le peuple à l'endroit de Vladimir Poutine, frère du Venezuela.De leur côté, le Président nicaraguayen Daniel Ortega et la vice-Présidente Rosario Murillo ont adressé une lettre à Vladimir Poutine, dont le texte a été publié par le site web 19 Digital?Insurrection de WagnerLe 23 juin, suite à une prétendue frappe contre ses positions, des unités du groupe Wagner ont entamé une marche en direction de Moscou. Des combattants de Wagner dirigés par le fondateur du groupe Evguéni Prigojine ont occupé le 24 juin le quartier-général du district militaire du Sud russe, à Rostov-sur-le-Don.Le même jour, le Président russe Vladimir Poutine s'est adressé à la nation à la télévision, qualifiant l’insurrection de "coup de poignard dans le dos". Suite à un entretien en fin de journée avec le Président biélorusse Alexandre Loukachenko,organisé avec l'accord de Vladimir Poutine, Evguéni Prigojine et ses hommes ont décidé de mettre fin à leur progression vers la capitale russe et de retourner à leur base.

