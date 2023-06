https://fr.sputniknews.africa/20230624/la-video-montant-les-consequences-dune-frappe-sur-les-positions-de-wagner-est-une-mise-en-scene-1060120703.html

La vidéo montrant les conséquences d'une frappe sur les positions de Wagner est une "mise en scène"

La vidéo montrant les conséquences d'une frappe sur les positions de Wagner est une "mise en scène"

La vidéo montrant les conséquences d'une frappe présumée sur les positions du groupe de sécurité privé Wagner est une "mise en scène", selon la chaîne de... 24.06.2023, Sputnik Afrique

La vidéo des conséquences d'une frappe présumée sur les positions du groupe de sécurité privé Wagner, qui circule sur les réseaux sociaux, est une "mise en scène", a annoncé la chaîne de télévision russe Pervy dans un bulletin spécial diffusé dans la nuit du 23 au 24 juin.En plus, "les métadonnées des fichiers audio sont toutes les mêmes", a-t-elle ajouté. Le ministère russe de la Défense russe avait précédemment qualifié de faux les messages et vidéos diffusés au nom d'Evguéni Prigojine sur une frappe présumée contre les positions du groupe Wagner. Une enquête a été ouverte pour "appel à la mutinerie armée".Enquête pénale pour appel à une mutinerieLe Service fédéral de sécurité russe (FSB) a ouvert une enquête pénale contre le patron du groupe Wagner pour appel à une insurrection armée, en vertu de l’article 279 du Code pénal. Ce crime est passible d’une peine allant de 12 à 20 ans de prison.Selon la Défense russe, Kiev a profité de cette provocation pour masser des unités de deux brigades de fusiliers marins sur l’axe tactique de Bakhmout (Artiomovsk) en vue de lancer une offensive.L’aviation et l’artillerie russes frappent ces zones de concentration des troupes ukrainiennes, précise le ministère de la Défense.

