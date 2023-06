La Russie commémore le début de la Grande Guerre patriotique

Il y a 82 ans jour pour jour, l’Allemagne nazie a lancé l’opération Barbarossa contre l’URSS. La Grande Guerre patriotique a commencé. Elle durera 1.418 jours et entrera dans l'histoire de l'humanité comme la plus destructrice et la plus sanglante, emportant la vie de 27 millions de vies du peuple soviétique.