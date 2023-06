https://fr.sputniknews.africa/20230621/mimo-baron-marseillais-de-la-drogue-interpelle-en-algerie-1060071287.html

"Mimo", baron marseillais de la drogue, interpellé en Algérie

Mohamed Djeha, dit "Mimo", considéré comme l'un des plus gros trafiquants de drogue de Marseille, a été arrêté jeudi dernier en Algérie par la police... 21.06.2023, Sputnik Afrique

Le narcotrafiquant de 41 ans, qui figurait sur la liste des "cibles d'intérêt prioritaire" de l'Office antistupéfiants (Ofast), est présenté comme le chef de réseau du quartier de la Castellane, dans la cité phocéenne. Il a été interpellé "du côté d'Oran", selon le JDD. Il avait été condamné en son absence le 17 mai à 30 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises des Bouches-du-Rhône pour son implication dans une course-poursuite mortelle sur l'autoroute A55 en février 2017 entre Martigues et Marseille. Il a été reconnu coupable d'avoir commandité ou autorisé ce règlement de comptes sur fond de lutte de territoires pour le trafic de drogue à la Castellane, notamment la Tour K, dont le chiffre d'affaires quotidien était estimé entre 50.000 et 80.000 euros avant sa démolition en 2019. "Événement important : un des plus gros trafiquants de drogue de Marseille, condamné le mois dernier à 30 ans de prison par la cour d'assises d'Aix-en-Provence, a été interpellé en Algérie. Merci aux enquêteurs pour leur travail et aux autorités algériennes pour notre coopération", a tweeté le ministre français de l'Intérieur Gérald Darmanin.

