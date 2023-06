https://fr.sputniknews.africa/20230619/lafrique-fait-echouer-les-tentatives-disoler-moscou-note-un-depute-et-une-legende-russe-du-hockey-1060034298.html

L’Afrique fait échouer les tentatives d’isoler Moscou, note un député et une légende russe du hockey

Plus de 17.000 personnes ont pris part au Forum économique de Saint-Pétersbourg. Les pays africains s’y sont distingués par une forte participation. Pour... 19.06.2023, Sputnik Afrique

L’Afrique fait échouer les tentatives d’isoler Moscou, note un député et une légende russe du hockey Plus de 17.000 personnes ont pris part au Forum économique de Saint-Pétersbourg. Les pays africains s’y sont distingués par une forte participation. Pour Sputnik Afrique, le député de la Douma et ex-joueur de hockey Viatcheslav Fetissov constate le rôle joué par le continent noir afin de contrecarrer les plans occidentaux d’isolement de la Russie.

"Le fait que 130 pays soient représentés au forum est une excellente chose. C'est une réponse directe à l'Occident. Les gens comprennent que le bien-être de la planète Terre dépend de l'écologie de la Fédération de Russie. L'eau, j'en suis sûr, sera la principale ressource humaine dans un avenir proche. Le problème de la dégradation des sols en Afrique est particulièrement aigu. Notre pays possède le plus grand territoire et sera en mesure de nourrir le monde. Les gens comprennent que les conflits se terminent tôt ou tard, mais la vie continue", estime V.Fetissov, légendaire joueur soviétique et russe, membre du Temple de la renommée du hockey qui est devenu député et premier vice-président de la commission de la Douma (chambre basse du parlement russe) chargée de la culture physique, du sport, du tourisme et de la jeunesse après la fin de sa carrière sportive.Retrouvez également dans cette émission:- Ali Aoun, ministre algérien de l'Industrie et de la production pharmaceutique sur les projets de coopération avec la Russie dans la production de médicaments;- Augusto da Silva Cunha, ambassadeur d’Angola en Russie sur le prochain sommet des BRICS et sur l’initiative africaine de paix en Ukraine;- Joseph Nkurunziza, ambassadeur du Burundi en Russie sur la dynamique positive de la coopération entre Gitega et Moscou;- Brice Alain Mbadinga, directeur général de l’entreprise gabonaise Fidelis EMF, sur les opportunités qui s’ouvrent à l’Afrique dans un monde multipolaire;- Souhila Berrahou, docteure en économie et chercheuse en relations internationales de l'École nationale des sciences politiques à Alger sur la portée des nouveaux accords entre la Russie et l’Algérie et sur les raisons de la demande d’adhésion de l’Algérie aux BRICS.Notre revue de presse traitera des sujets suivants:- Le Bangladesh a officiellement demandé à rejoindre le groupe des BRICS- L’Iran souhaite élargir ses relations diplomatiques avec le Burkina Faso- Le Président sud-africain appelle à la fin du conflit en Ukraine dans l’intérêt de tousPour plus de détails, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Google Podcasts – Castbox► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

