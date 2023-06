https://fr.sputniknews.africa/20230618/lex-proprietaire-de-chelsea-abramovitch-ne-voudrait-pas-donner-largent-de-la-vente-du-club-a-kiev-1060005557.html

L'ex-propriétaire de Chelsea Abramovitch ne voudrait pas donner l'argent de la vente du club à Kiev

Les autorités britanniques tirent la sonnette d’alarme. Elles ne voient "aucune garantie" que l’Ukraine obtienne les fonds provenant de la vente du club de... 18.06.2023, Sputnik Afrique

L'ancien propriétaire de Chelsea, Roman Abramovitch, n'a pas signé l'accord de transfert des fonds issus de la vente du club de foot à l'Ukraine, relate le Daily Mail en se référant à une source gouvernementale.Alors que la somme de la vente s’est élevée à près de 5 milliards de dollars, Roman Abramovitch souhaite qu'une partie substantielle soit transférée en Russie aux victimes du conflit. Cependant, le gouvernement britannique et la Commission européenne s'y opposent.Sanctions VS venteLe milliardaire russe Roman Abramovitch a été propriétaire de Chelsea dès 2003. Le 10 mars 2023, le Royaume-Uni a annoncé des sanctions contre lui. Ses avoirs ont été gelés et Chelsea a fait face à un certain nombre de restrictions sur la vente de billets, les réservations d'événements et les contrats de joueurs.Les restrictions ont été en vigueur jusqu'au 30 mai, quand le consortium dirigé par l'homme d'affaires américain Todd Boely a acheté le club. Près de 3 milliards de dollars restent sur un compte bancaire britannique gelé appartenant à Fordstam, une société contrôlée par Abramovitch, le ministère des Affaires étrangères n'ayant pas encore donné son feu vert au transfert de l'argent.Les règles du déblocage de l'argent permettent de le transférer uniquement à des victimes humanitaires ukrainiennes.

