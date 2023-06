https://fr.sputniknews.africa/20230617/le-president-poutine-recoit-son-homologue-sud-africain-en-russie--video-1059989802.html

Le Président Poutine reçoit son homologue sud-africain en Russie

Vladimir Poutine et Cyril Ramaphosa se sont entretenus ce 17 juin dans la ville russe de Saint-Pétersbourg. Le sommet des BRICS est l’un des points importants... 17.06.2023, Sputnik Afrique

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/06/11/1060000708_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4fd554d236488d1a0a3e382fe27abe33.jpg

Le Président Poutine a mené des négociations avec son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa, ce 17 juin, à Saint-Pétersbourg. M.Ramaphosa a remercié M.Poutine d'avoir accueilli la mission de paix africaine et d'avoir mené "un dialogue ouvert". Selon lui, cette rencontre a permis d'examiner plusieurs dossiers relatifs à la crise ukrainiennes. Les parties se sont entendues de poursuivre les discussions, y compris au prochain sommet Russie-Afrique programmé pour fin juillet à Saint-Pétersbourg.Le leader sud-africain est arrivé dans le cadre de la mission de paix africaine qui comprend six autres pays (Comores, Sénégal, Zambie, Ouganda, Congo et Égypte). Les dirigeants et les hauts représentants des pays concernés ont été reçus par le chef de l’État russe le jour même dans la capitale russe du Nord.

