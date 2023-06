https://fr.sputniknews.africa/20230617/elon-musk-aurait-embauche-un-adolescent-comme-ingenieur-logiciel-1059998842.html

Elon Musk aurait embauché un adolescent comme ingénieur logiciel

Elon Musk aurait embauché un adolescent comme ingénieur logiciel

Détenteur d'un baccalauréat à 14 ans, un adolescent aurait rejoint l'entreprise du milliardaire Elon Musk. Selon le journal britannique The Independent, le... 17.06.2023, Sputnik Afrique

2023-06-17T21:00+0200

2023-06-17T21:00+0200

2023-06-17T21:00+0200

elon musk

the independent

spacex

embauche

adolescents

baccalauréat

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/01/0a/1045046457_0:151:3107:1898_1920x0_80_0_0_431502f3c95b7b1809e989d98f7d8047.jpg

Sans tenir compte de son âge, l'entrepreneur et milliardaire américain d’origine sud-africaine Elon Musk a embauché Kairan Quazi, 14 ans et récemment diplômé, en tant qu'ingénieur logiciel chez Starlink de SpaceX, qui construit le plus grand réseau Internet par satellite au monde, a relaté The Independent. Selon The Independent, Kairan Quazi rejoindra le cabinet du milliardaire après avoir obtenu son diplôme de baccalauréat en mathématiques, en informatique et en ingénierie de l'université de Santa Clara en Californie.L'adolescent a déjà effectué un stage chez Intel, note le journal.Viré de LinkedInThe Independent a confié que le profil LinkedIn de l'adolescent avait été supprimé car le site de réseautage d'entreprise exige que les utilisateurs soient âgés d'au moins 16 ans.Politiques regressives?Selon le journal britannique, M.Quazi avait dénoncé son retrait de LinkedIn, le qualifiant d’absurde et de discriminatoire.* Meta (Facebook et instagram) est interdite en Russie pour activités extrémistes

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

elon musk, the independent, spacex, embauche, adolescents, baccalauréat