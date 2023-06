https://fr.sputniknews.africa/20230612/silvio-berlusconi-sest-eteint-a-lage-de-86-ans-a-milan-1058421967.html

Silvio Berlusconi s’est éteint à l’âge de 86 ans à Milan

2023-06-12T10:39+0200

2023-06-12T10:39+0200

2023-06-12T11:00+0200

Hospitalisé il y a trois jours à Milan, l’ancien Premier ministre italien Silvio Berlusconi est mort ce 12 juin à l’âge de 86 ans, selon le Corriere della Sera. Surnommé "l’immortel" grâce à sa longévité dans la vie politique, le sénateur était atteint de leucémie et enchaînait les hospitalisations ces derniers temps.Figure emblématique en ItalieRiche homme d’affaires, magnat des médias, Premier ministre, député européen… Personnalité charismatique, Silvio Berlusconi s’est fait remarquer durant sa longue carrière par des phrases fortes, notamment "si tous les Italiens avaient un moyen de me connaître personnellement, ils voteraient tous pour moi".Né le 29 septembre 1936 à Milan, il enchaîne des petits boulots d'animateur de boîte de nuit et de vendeur d'aspirateurs durant sa jeunesse. Après avoir obtenu sa licence en droit, il devient promoteur dans l'immobilier.À 39 ans Silvio Berlusconi fonde Fininvest, groupe de services financiers, et crée ensuite sa première chaîne de télé, Canale 5. Au fur et à mesure des années, l'homme d'affaires étend son empire à de nombreux secteurs: grande distribution, assurances, cinéma et football.Carrière politiqueDans les années 1990 Silvio Berlusconi se lance en politique avec le mouvement Forza Italia. Entre 1994 et 1995 il occupe la fonction de Premier ministre. Après quatre mandats, un record de longévité dans l'histoire italienne, il quitte le gouvernement en 2011. Eloigné de la politique pendant huit ans, il est élu député européen en 2019.Il Cavaliere redevient sénateur en 2022, à 85 ans.Selon Forbes, sa fortune personnelle est estimée à 7,3 milliards de dollars. En 2021, il était la sixième personne la plus riche d'Italie.Extrêmement controversé, Silvio Berlusconi a été empêtré dans de nombreux procès.Intérêts multiplesSilvio Berlusconi collectionnait les tableaux, les antiquités, et était passionné par la musique. Ainsi, en 2008 il a sorti un disque de chansons d'amour, écrites par lui-même et interprétées par le chanteur napolitain Mariano Apicella.Il Cavaliere a été officiellement marié deux fois. Après son deuxième divorce, il est sorti avec une mannequin. En 2020, il a officialisé sa liaison avec la députée Marta Antonia Fascina, sa cadette de 53 ans.Le milliardaire a souffert d’une série de problèmes de santé. En septembre 2020, à la mi-janvier 2021 et le 5 avril 2023 il a été hospitalisé pour, respectivement, le Covid-19, de l’arythmie cardiaque et un "problème cardio-vasculaire". Il avait commencé de la chimiothérapie pour lutter contre une leucémie.

