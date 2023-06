https://fr.sputniknews.africa/20230612/la-majorite-de-la-population-sur-terre-soutient-loperation-russe-selon-seymour-hersh-1059863827.html

La majorité de la population sur Terre soutient l’opération russe, selon Seymour Hersh

La majorité de la population sur Terre soutient l'opération russe, selon Seymour Hersh

Intervenant dimanche 11 juin sur la chaîne YouTube de l’homme politique et journaliste britannique George Galloway, le lauréat du prix Pulitzer de littérature Seymour Hersch s’est exprimé sur le soutien accordé à l’opération russe en Ukraine.Le journaliste américain a signalé que suite aux sanctions occidentales "les affaires en Russie ne vont pas aussi bien qu’avant".Rapprochement entre l’Arabie saoudite et l’IranIl est cependant sûr que les États-Unis ont, au contraire, "perdu la confiance du monde". Il a rappelé, à titre d’exemple, le rapprochement diplomatique entre l’Arabie saoudite et l’Iran qui témoigne de changements notables.M.Hersch a également averti que la contre-offensive lancée par l’Ukraine aurait des effets négatifs aussi bien sur l’Ukraine elle-même que sur les États-Unis en la personne de l’administration Biden et de l’Otan.Kakhovka, "je ne suis pas prêt à en parler"Il a cependant refusé de pointer en public l’auteur de la destruction du barrage de Kakhovka."Je ne suis pas prêt à en parler. J’en ai une idée. Il me semble que je sais ce qui s’est produit, mais je ne veux pas vous en parler maintenant", a-t-il fait savoir.Auteur de nombreuses révélations retentissantes, Seymour Hersh a refait la une des journaux après avoir publié en février un article sur le sabotage des gazoducs Nord Stream. Il a indiqué que l’attaque avait été menée à l'initiative de l'administration Biden, avec le consentement de ce dernier et la complicité de la Norvège, sous couverture de Baltops22, exercice militaire annuel de l'Otan organisé en juin 2022.

