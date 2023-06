https://fr.sputniknews.africa/20230612/des-policiers-belges-accuses-de-racisme-apres-une-bagarre-1059874159.html

Des policiers belges accusés de racisme après une bagarre

Des policiers belges accusés de racisme après une bagarre

Nouvelle polémique pour la police bruxelloise. Ce 1er juin, une quinzaine de policiers hors service se sont accrochés avec un groupe de jeunes d’origine marocaine, lors d’une descente en kayak de la rivière Lesse, rapporte Sudpresse. Visiblement éméchés, les policiers auraient tenu des insultes racistes.La situation n’a pas tardé à s’envenimer et une bagarre a commencé. Un policier a eu la mâchoire brisée après avoir reçu un coup de pagaie. On déplore encore un nez cassé, un tympan perforé et un tendon de la main déchiré. Au total, neuf policiers ont été blessés dans l’échauffourée, dont quatre grièvement.La zone de police Bruxelles-ouest a déclaré qu’un dossier administratif disciplinaire a été ouvert, pour prendre d’éventuelles sanctions contre les policiers. Le média belge BX1 a par la suite affirmé que le groupe de policiers s’était rendu devant l’établissement scolaire où étudiaient les jeunes pour patrouiller. Une information finalement démentie par les autorités.Brigade "raclette"Les policiers mis en cause dans cette affaire n’en sont d’ailleurs pas à leur coup d’essai. Ils avaient déjà défrayé la chronique lors des fêtes de Noël 2020, en organisant une soirée raclette dans leur commissariat. Un écart qui leur avait valu à chacun une amende de 250 euros.Récemment, l’Onu s’est émue du "profilage racial" effectué par certaines polices européennes, en particulier en France.

