Mort de la plus célèbre ballerine du monde arabe

La danseuse étoile Magda Salehest décédée à l’âge de 78 ans. Elle était l’une des plus célèbres ballerines du monde arabe et la première Égyptienne à avoir... 11.06.2023, Sputnik Afrique

Le monde du ballet est en deuil. La célèbre ballerine égyptienne Magda Saleh s’est en effet éteinte au Caire à l’âge de 78, a annoncé le directeur de l’Opéra du Caire, Khaled Dagher.Une Égyptienne en RussieL’histoire de Magda Saleh est intimement liée à la Russie, pays du ballet par excellence. En 1957, la jeune danseuse est ainsi repérée à Alexandrie par le célèbre chorégraphe Igor Moïsseïev. Celui-ci est impressionné par son talent et lui recommande de passer une audition pour rentrer au célèbre théâtre Bolchoï de Moscou.Un conseil suivi par Magda Salehun an plus tard. La jeune danseuse parvient en effet à décrocher une bourse pour étudier à l’Académie du Bolchoï, en compagnie de cinq autres étudiants. En 1965, elle reviendra de Russie avec son diplôme en poche et présentera le premier ballet produit par la compagnie de l'Opéra du Caire, à l’époque seule compagnie de ballet classique du monde arabe.Une représentation historique à laquelle assistera même le Président égyptien Gamal Abdel Nasser. Les danseurs seront d’ailleurs tous honorés par l'ordre du mérite de l'État. Incarnant le rôle de Maria, jeune Polonaise enlevée par un khan Tatar, Magda Saleh devient ainsi la première danseuse étoile d'Égypte.Elle sera par la suite invitée en Russie et se produira sur la scène du Bolchoï comme sur celle du Mariinsky, les deux plus fameux théâtres du pays. Elle finira par s’installer à New York, avant de revenir en Égypte pour aider à l’émergence de la scène nationale. Elle présidera notamment l'Institut de ballet, avant d’être nommée Présidente du nouvel Opéra du Caire inauguré en 1988.

